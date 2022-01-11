"Кадис" уволил главного тренера

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"Кадис" уволил главного тренера

Фото твиттер "Кадиса"

"Кадис" в своём официальном твиттере объявил об отставке главного тренера команды Альваро Серверы.

Клуб поблагодарил 56-летнего специалиста за проделанную работу.

Сервера возглавил "Кадис" в 2016 году и вывел команду из третьего дивизиона в Ла Лигу.

В текущем чемпионате Испании андалусийцы идут на предпоследнем месте в таблице, набрав 14 очков в 20 турах.

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