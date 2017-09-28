Кадры, которые не были показаны по ТВ: неоднозначный поступок фаната по отношению к Месси и реакция трибун

Во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов между лиссабонским "Спортингом" и каталонской "Барселоны" произошло очень интересное событие:

Напомним, Хави высказался о желании Месси и Маскерано выступать за сборную Аргентины. | soccernews.ru