Кадыров: "Флаг Косово на "Ахмат-Арене" не имеет никакого отношения к политике"
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился мнением о появлении флага частично признанного государства Косово на домашнем стадионе "Ахмата".
"За "Ахмат" выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса "Ахмат-Арена" и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения. Позиция руководства Чечни к этому вопросу строго соответствует официальной позиции РФ", - написал Кадыров в своем Twitter.
Напомним, что за "Ахмат" выступает косоварский полузащитник Бернард Бериша.
Стоит отметить, что недовольство флагом Косово в Грозном выразил посол Сербии Славенко Терзич. В результате этого клуб убрал со стадиона абсолютно все флаги.
Не пропустите: "Ахмат" убрал флаг Косово со стадиона клуба. | http://soccernews.ru
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