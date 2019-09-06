Кадыров готов пригласить в "Ахмат" Мамаева и Кокорина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что будет не против пригласить в "Ахмат" Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня, 6 сентября, Алексеевский суд Белгородской области условно-досрочно освободил футболистов. Они выйдут на свободу 17 сентября.

"Мы должны помочь ребятам вернуться в футбол и продолжать работать. Они должны найти свое место, забивать голы и радовать фанатов.

Если они готовы, мы готовы дать им возможность выступать в "Ахмате", - сказал Кадыров.

"Ахмат" после 8 туров занимает 12 место турнирной таблицы, набрав 8 очков.

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