Кадыров готов взять Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

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Кадыров готов взять Кокорина и Мамаева в "Ахмат"Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров готов взять форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в грозненский "Ахмат".

"Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов.

Я ни в коем случае их не оправдываю, но учитывая то, что они раскаялись, я не вижу смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу. Я всегда был против любого насилия и защищал слабых", - приводит слова Кадырова ТАСС.

В настоящее время Кокорин и Мамаев продолжают находиться в СИЗО из-за участия в избиении нескольких человек.

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