Кадыров наградил Садаева, Уциева и Митришева автомобилями Mercedes

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил автомобили Mercedes игрокам "Ахмата" защитнику Ризвану Уциеву, хавбеку Магомеду Митришеву и нападающему Зауру Садаеву, сообщают российские СМИ.

Митришев получил подарок на день рождения – сегодня ему исполнилось 25 лет. Уциев и Садаев признаны "патриотами клуба "Ахмата" и получили авто за верность.

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