Кадыров назвал лучшего футболиста мира



Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что лучшим футболистом в мире является нападающий сборной Египта Мохамед Салах.

"Мохамед Салах – самый лучший футболист в мире и идеальный человек", – заявил Кадыров.

Видео: Кадыров обучает Салаха.

Кадыров привел Салаха на тренировку национальной команды и объяснил ему, что "Ахмат" - сила".

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