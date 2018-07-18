Кадыров опубликовал стихотворение об игре сборной России на ЧМ-2018

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Кадыров опубликовал стихотворение об игре сборной России на ЧМ-2018
Глава Чечни Рамзан Кадыров посвятил выступлению сборной России на Чемпионате Мира-2018 стихотворение.

"Перед началом Чемпионата Мира по футболу Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему. И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение.

Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна", – сказал Кадыров.

Напомним, что Слепаков записал ироничную песню о сборной России, но через некоторое время спел более хвалебную. | http://soccernews.ru

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