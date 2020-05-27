Кадыров отреагировал на слухи о заражении коронавирусом

Почетный президент "Ахмата" и глава Чечни Рамзан Кадыров в инстаграме высказался по поводу слухов о том, что он заразился коронавирусом.

Напомним, издание Baza на протяжении нескольких дней сообщало о протекании болезни у Кадырова.

"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет?

Я абсолютно здоровый человек", - заявил Кадыров.

Ранее гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров здоров и не покидал Чечню.

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