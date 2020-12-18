Кадыров отреагировал на вопрос Путину об интимном видео Дзюбы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своём отношении к вопросу на пресс-конференции президента России Владимира Путина по поводу интимного видео форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.

Напомним, что журналистка "Матч ТВ" спросила у руководителя государства, смотрел ли он скандальный ролик и должна ли публикация подобного компромата влиять на профессиональную деятельность спортсмена.

"Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала "Матч ТВ" на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт. Судите сами!" - написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Дзюба женат с 2012 года, у него есть двое сыновей. В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провёл за "Зенит" 23 матча, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.

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