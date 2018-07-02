Кадыров поздравил Россию с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил сборную России с победой над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Мы верили и верим в своих ребят! Россия в 1/4 финала! Поздравляю с триумфом главного болельщика футбольной сборной России, президента РФ Владимира Путина, главного тренера Станислава Черчесова, всех игроков! Особой похвалы заслуживает Акинфеев! Россия, вперед!". - написал он.

В четвертьфинале мирового первенства Россия сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи. | soccernews.ru