Кадыров поздравил с днем рождения главного тренера "Ахмата"

Теги ахматрашид рахимов

Кадыров поздравил с днем рождения главного тренера "Ахмата"

Сегодня, 18 марта, свое 54-летие празднует главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов. В честь этого события глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил его в инстаграме с днем рождения.

"Я с большим удовольствием поздравляю с днем рождения главного тренера ФК "Ахмат" Рашида Рахимова. Это один из самых талантливых и опытных футбольных наставников России. И мы очень рады, что специалист такого высокого класса возглавляют грозненский клуб.

Под его руководством наша команда демонстрирует достойный футбол. Уверен, что вместе с ним «Ахмат» будет прогрессировать и добиваться ярких побед. Я от всей души желаю Рашиду Маматкуловичу семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов на тренерском поприще", - написал Кадыров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья! Я с большим удовольствием поздравляю с днем рождения главного тренера ФК "Ахмат" @akhmatgrozny Рашида Рахимова. Это один из самых талантливых и опытных футбольных наставников России. И мы очень рады, что специалист такого высокого класса возглавляют грозненский клуб. Под его руководством наша команда демонстрирует достойный футбол. Уверен, что вместе с ним "Ахмат" будет прогрессировать и добиваться ярких побед. Я от всей души желаю Рашиду Маматкуловичу семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов на тренерском поприще. #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат #Рахимов

Публикация от @ za_kadyrova_95eng

На данный момент "Ахмат" занимает 8 место в турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 27 баллов. 

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