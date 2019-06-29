Кадыров прокомментировал переход Глушакова в "Ахмат"

Теги ахматденис глушаков

Кадыров прокомментировал переход Глушакова в "Ахмат"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о переходе экс-капитана "Спартака" Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат".

"Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе – период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб "Ахмат" известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.

Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач.

Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой "Ахмат". Добро пожаловать в Грозный!" – написал Кадыров в инстаграме.

Напомним, что Глушаков присоединился к "Ахмату" на правах свободного агента, заключив с клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Зарплата скандального хавбека, по некоторым данным, составит 1 миллион евро за сезон.

Не пропустите: Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ

Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов