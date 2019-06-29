Кадыров прокомментировал переход Глушакова в "Ахмат"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о переходе экс-капитана "Спартака" Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат".

"Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе – период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб "Ахмат" известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.

Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач.

Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой "Ахмат". Добро пожаловать в Грозный!" – написал Кадыров в инстаграме.

Напомним, что Глушаков присоединился к "Ахмату" на правах свободного агента, заключив с клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Зарплата скандального хавбека, по некоторым данным, составит 1 миллион евро за сезон.

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