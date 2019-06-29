Кадыров прокомментировал переход Глушакова в "Ахмат"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о переходе экс-капитана "Спартака" Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат".
"Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе – период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб "Ахмат" известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.
Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач.
Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой "Ахмат". Добро пожаловать в Грозный!" – написал Кадыров в инстаграме.
Напомним, что Глушаков присоединился к "Ахмату" на правах свободного агента, заключив с клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.
Зарплата скандального хавбека, по некоторым данным, составит 1 миллион евро за сезон.
Не пропустите: Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20