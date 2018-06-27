Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг его встречи с Салахом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг его встречи с вингером сборной Египта Мохамедом Салахом.

"Мы приняли достойно сборную Египта по футболу. Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются. Были там разговоры типа, что Мохамед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича. Это всё сплетни наших врагов" - сказал Кадыров.

Напоминаем, что информацию о возможном уходе Салаха из сборной распространил американский телеканал CNN. По его данным, футболист посчитал, что его имидж использовали в политических целях.

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