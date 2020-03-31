Кадыров рассказал, как в Чечне проводят профилактику коронавируса

Почетный президент грозненского "Ахмата" Рамзан Кадыров рассказал о том, как в Чеченской республике проводится профилактика китайского коронавируса COVID-19.

"Принял участие в прямом эфире ЧГТРК "Грозный", посвященном борьбе с распространением коронавируса. Поступило более трех тысячи вопросов. Жители Чеченской Республики с одобрением воспринимают меры по закрытию административной границы, ограничению пребывания граждан на улицах городов и сел. Сегодня видно, что эти шаги были предприняты своевременно.

Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: "Убить коронавирус!" И мы знаем, как это сделать. Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме. Закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров, салоны красоты", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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