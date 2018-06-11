Кадыров рассказал, как в Грозном встречали Салаха

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о том, как в Грозном принимали сборную Египта.

"Сегодня на спортивном комплексе "Ахмат-Арена" тысячи футбольных фанатов пришли на первую тренировку сборной Египта, прибывшей спецрейсом к месту своего базирования на период проведения чемпионата. Мне очень понравилось, что трибуны с большим уважением относились к гостям. Стадион буквально потонул в восторженных возгласах, когда мы с нападающим египтян и "Ливерпуля" Мохамедом Салахом появились на дорожке.

Салах был взволнован и обрадован, увидев, что в Чечне его так любят и уважают. Салах выразил слова благодарности за теплый прием. Посол Египта в России Ихбан Наср и наставник сборной Египта Эктор Купер с большой признательностью говорили о том, что в Грозном созданы прекрасные условия для отдыха и тренировки команды", – написал Кадыров.

Сборная Египта сыграет в одной группе с Россией на ЧМ-2018.

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