Кадыров рассказал, почему перестал посещать домашние матчи "Ахмата"

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Кадыров рассказал, почему перестал посещать домашние матчи "Ахмата"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал причину своего отсутствия на домашних матчах "Ахмата".

"Не посещаю домашние матчи "Ахмата", потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают. Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. А на стадион молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют как надо", - сказал Кадыров.

По итогам 19 туров "Ахмат" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 19 очков.

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