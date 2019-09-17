Кадыров сделал заявление о выходе Кокорина и Мамаева на свободу

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Кадыров сделал заявление о выходе Кокорина и Мамаева на свободу

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал выход на свободу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые получили условно-досрочные освобождения. 

"Петербургский футбольный клуб "Зенит" открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю. Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков.

Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев избили трех человек в Москве. За это Мамаев получил 1 год 5 месяцев колонии общего режима, Кокорин - 1 год 6 месяцев. Благодаря УДО футболисты были освобождены сегодня, 17 сентября.

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