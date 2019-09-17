Кадыров сделал заявление о выходе Кокорина и Мамаева на свободу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал выход на свободу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые получили условно-досрочные освобождения.
"Петербургский футбольный клуб "Зенит" открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю. Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков.
Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев избили трех человек в Москве. За это Мамаев получил 1 год 5 месяцев колонии общего режима, Кокорин - 1 год 6 месяцев. Благодаря УДО футболисты были освобождены сегодня, 17 сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4