Кадыров: "Тюрьма ещё более отдалит Кокорина и Мамаева от большого футбола"

Глава Чеченской Республики, почётный президент футбольного клуба "Ахмат" Рамзан Кадыров прокомментировал приговор суда для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Напомним, что футболисты получили реальный тюремный срок: Кокорин - 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев - 1 год и 5 месяцев.

"В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. Сейчас за границу уходит почти 90 процентов футбольных денег. Складывается абсурдная ситуация, когда страна с населением почти 150 миллионов зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины. Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс. Это ещё более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело со звёздами первой величины", - сказал Кадыров.

Стоит отметить, что и Кокорин, и Мамаев через своих адвокатов сообщили о намерениях вернуться в профессиональный футбол после отбывания наказания.

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