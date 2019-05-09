Кадыров: "Тюрьма ещё более отдалит Кокорина и Мамаева от большого футбола"

Теги ахматалександр кокоринпавел мамаевкраснодарзенит санкт-петербург

Кадыров: "Тюрьма ещё более отдалит Кокорина и Мамаева от большого футбола"

Глава Чеченской Республики, почётный президент футбольного клуба "Ахмат" Рамзан Кадыров прокомментировал приговор суда для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Напомним, что футболисты получили реальный тюремный срок: Кокорин - 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев - 1 год и 5 месяцев.

"В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. Сейчас за границу уходит почти 90 процентов футбольных денег. Складывается абсурдная ситуация, когда страна с населением почти 150 миллионов зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины. Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс. Это ещё более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело со звёздами первой величины", - сказал Кадыров.

Стоит отметить, что и Кокорин, и Мамаев через своих адвокатов сообщили о намерениях вернуться в профессиональный футбол после отбывания наказания.

Не пропустите: Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лукас Моура повторил достижение Левандовски и Роналду

Лукас Моура повторил достижение Левандовски и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 27 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
5 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург Оренбург 27 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 27 35
11 Урал Урал 27 33
12 Динамо Москва Динамо Москва 27 30
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 27 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов