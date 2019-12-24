Кадыров: "Я привёл Уциева в основной состав "Ахмата" и поставил условие: или он играет, или я не финансирую клуб"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как с помощью шантажа помогал развитию карьеры защитника "Ахмата" Ризвана Уциева.
"Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привёл в основной состав и поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать клуб. И он оправдал на сто процентов мои ожидания и поддержку", - сказал Кадыров.
Уциев является воспитанником "Ахмата", за основу выступает с ноября 2005 года, сыграл 253 матча, забил 8 голов и сделал 19 ассистов.
Контракт 31-летнего игрока с клубом истекает следующим летом.
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|Команда
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|Арсенал Тула
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|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
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|Тамбов
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|Ахмат
|19
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|Сочи
|18
|15