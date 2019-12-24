Кадыров: "Я привёл Уциева в основной состав "Ахмата" и поставил условие: или он играет, или я не финансирую клуб"

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Кадыров: "Я привёл Уциева в основной состав "Ахмата" и поставил условие: или он играет, или я не финансирую клуб"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как с помощью шантажа помогал развитию карьеры защитника "Ахмата" Ризвана Уциева.

"Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привёл в основной состав и поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать клуб. И он оправдал на сто процентов мои ожидания и поддержку", - сказал Кадыров.

Уциев является воспитанником "Ахмата", за основу выступает с ноября 2005 года, сыграл 253 матча, забил 8 голов и сделал 19 ассистов.

Контракт 31-летнего игрока с клубом истекает следующим летом.

Не пропустите: Кадыров рассказал, почему перестал посещать домашние матчи "Ахмата". | http://soccernews.ru
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