Кафанов назвал общее качество Акинфеева и Касильяса
Фото инстаграм Игоря Акинфеева
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, в чём похожи голкиперы Игорь Акинфеев и Икер Касильяс.
"Педро Харо - испанский тренер, который работал с Касильясом в "Реале", всегда мне говорил, что у голкипера главное качество - ментальность, а не техника или физика. Он всегда приводил в пример Икера, как образец ментально сильного вратаря, несмотря на наличие недостатков. Харо говорил: "Касильяс всегда умел собраться и сыграть на своих личных качествах. Акинфеев такой же. Он очень силён ментально. У него отличная голова".
Голова - это всё: правильное принятие решений в игре, умение владеть собой на протяжении матча, анализ, умение готовиться к матчам, ставить высокие цели и сохранять высокие требования к себе", - отметил Кафанов.
35-летний Акинфеев всю карьеру провёл в московском ЦСКА. Касильяс выступал за "Реал" и "Порту", а год назад объявил о решении повесить перчатки на гвоздь.
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