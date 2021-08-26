Кафанов назвал общее качество Акинфеева и Касильяса

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Кафанов назвал общее качество Акинфеева и Касильяса

Фото инстаграм Игоря Акинфеева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, в чём похожи голкиперы Игорь Акинфеев и Икер Касильяс.

"Педро Харо - испанский тренер, который работал с Касильясом в "Реале", всегда мне говорил, что у голкипера главное качество - ментальность, а не техника или физика. Он всегда приводил в пример Икера, как образец ментально сильного вратаря, несмотря на наличие недостатков. Харо говорил: "Касильяс всегда умел собраться и сыграть на своих личных качествах. Акинфеев такой же. Он очень силён ментально. У него отличная голова".

Голова - это всё: правильное принятие решений в игре, умение владеть собой на протяжении матча, анализ, умение готовиться к матчам, ставить высокие цели и сохранять высокие требования к себе", - отметил Кафанов.

35-летний Акинфеев всю карьеру провёл в московском ЦСКА. Касильяс выступал за "Реал" и "Порту", а год назад объявил о решении повесить перчатки на гвоздь.

Не пропустите: Кафанов рассказал об отказе Акинфеева возвращаться в сборную России. | http://soccernews.ru
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