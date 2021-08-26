Кафанов назвал трёх лучших вратарей Европы

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, каких голкиперов он считает сильнейшими в Европе на сегодняшний день.

"Если говорить о лучших вратарях Европы, то я бы эту тройку и назвал: Шмейхель, Зоммер, Доннарумма. Пикфорда сюда я не поставил. Нойер вылетел со своей сборной в 1/8 финала. Такие турниры - главный показатель силы вратаря. Облак со Словенией не вышел на турнир.

Конечно, Облак - отличный вратарь, но он же не помог своей сборной попасть на чемпионат Европы. Если бы в этом году не было турнира, он был бы в тройке. Но без успешного выступления на международных турнирах вратаря оценивать нельзя", - объяснил свой выбор Кафанов.

На клубном уровне Шмейхель выступает за "Лестер", Зоммер - за менхенгладбахскую "Боруссию", а Доннарумма - за ПСЖ.

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