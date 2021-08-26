Кафанов объяснил невызов Сафонова в сборную России на сентябрьские матчи

Фото сайт "Краснодара"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал причину отсутствия голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в заявке национальной команды на ближайшие игры квалификации ЧМ-2022.

"В двух из первых трёх матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с "Химками" и "Зенитом". Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Безусловно, Сафонов - очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то, безусловно, станет первым номером. Не надо опережать события.

Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надёжно на протяжении длительного периода времени. Вне зависимости от возраста и прошлых заслуг. Хотелось бы, чтобы все это понимали. При таком количестве кандидатов нельзя плыть по течению", - сказал Кафанов.

В стартовавшем сезоне 22-летний Сафонов сыграл 4 матча за "Краснодар" и пропустил 6 голов.