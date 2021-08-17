Кафанов объяснил возвращение Гильерме в сборную России

Теги россиялокомотив москвамаринато гильерме

Кафанов объяснил возвращение Гильерме в сборную России

Фото инстаграм Маринато Гильерме

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о важности присутствия в национальной команде голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме.

"Решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом. Выбор пал на Гильерме. Он допустил серьёзную ошибку в матче за Суперкубок России, но последние встречи проводил уверенно и надёжно. Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться", - пояснил Кафанов.

Предыдущий тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым не вызывал Гильерме в сборную с ноября 2020 года.

На сентябрьские матчи помимо стража ворот "Локо" приглашены Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").

Не пропустите: Уткин прокомментировал заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити"

Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов