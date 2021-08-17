Кафанов объяснил возвращение Гильерме в сборную России

Фото инстаграм Маринато Гильерме

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о важности присутствия в национальной команде голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме.

"Решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом. Выбор пал на Гильерме. Он допустил серьёзную ошибку в матче за Суперкубок России, но последние встречи проводил уверенно и надёжно. Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться", - пояснил Кафанов.

Предыдущий тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым не вызывал Гильерме в сборную с ноября 2020 года.

На сентябрьские матчи помимо стража ворот "Локо" приглашены Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").

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