Кафанов объяснил возвращение Гильерме в сборную России
Фото инстаграм Маринато Гильерме
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о важности присутствия в национальной команде голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме.
"Решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом. Выбор пал на Гильерме. Он допустил серьёзную ошибку в матче за Суперкубок России, но последние встречи проводил уверенно и надёжно. Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться", - пояснил Кафанов.
Предыдущий тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым не вызывал Гильерме в сборную с ноября 2020 года.
На сентябрьские матчи помимо стража ворот "Локо" приглашены Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").
Не пропустите: Уткин прокомментировал заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Спартаке" отреагировали на интерес "Сельты" к Понсе
-
Варан провёл первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"
-
Воспитанник "Зенита" Комолов завершил карьеру в 32 года
-
1
Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити"
-
Инсинье отклонил щедрое предложение "Зенита"
-
Кафанов объяснил возвращение Гильерме в сборную России
-
"Сельта" хочет арендовать нападающего "Спартака"
-
Три клуба поспорят за форварда "Лацио"
-
Захарян прокомментировал свой вызов в сборную России
-
"Ливерпуль" отдал в аренду двух игроков
-
Игрок "Галатасарая" побил своего одноклубника во время матча чемпионата Турции
-
Анчелотти попросил вернуть Роналду в "Реал"
-
Главные новости дня: 16 августа
-
Агент - об отстранении Вильены от тренировок "Краснодара": "Каждый в клубе знает истинную причину"
-
Стали известны сроки восстановления Ренату Санчеша
-
Президент "Урала" назвал задачу команды на сезон РПЛ
-
"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен игроками
-
"Эльче" и "Атлетик" поделили очки в 1-м туре Ла Лиги
-
"Торино" нацелился на защитника "Спартака"
-
Нападающий "Герты" отказал "Зениту"