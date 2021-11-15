Кафанов оценил игру Сафонова в матче с Хорватией

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высоко отозвался о голкипере "Краснодара" Матвее Сафонове после игры 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Напомним, что страж ворот "быков" отразил пять ударов в створ и был признан лучшим игроком матча.

"На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов вратарь номер один. Дальше – всё будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятёрку вратарей. Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, всё зависит от Матвея.

В моменте с обыгрышем нападающего в первом тайме он всё делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли. Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать её более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру. Мы сейчас говорили с Матвеем в самолёте. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же", - сказал Кафанов.

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