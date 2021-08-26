Кафанов рассказал об отказе Акинфеева возвращаться в сборную России

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов порассуждал о нежелании голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева возвращаться в национальную команду.

"Вратари - живые люди и очень ранимые, постоянно находятся под давлением. Ошибки неизбежны. Игорь Акинфеев ведь тоже ошибался, он тоже человек. Но когда было необходимо, он мог собраться и отыграть так, как должен вратарь национальной команды - надёжно. Огромное ему спасибо за то, что лишил предыдущих тренеров нашей сборной головной боли при выборе первого номера. Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарём сборной отпал бы автоматически.

Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход. В первую очередь, в тренировочном процессе. Подробности нашего с ним разговора раскрывать не буду. Но если общими словами, то Игорь 15 лет практически без отдыха разрывался на два фронта между ЦСКА и сборной. Он такой же обычный человек, его можно понять. Думаю, он правильно поступил. Игорь закончил карьеру в сборной таким турниром, как домашний чемпионат мира и был одним из его главных героев", - сказал Кафанов.

35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

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