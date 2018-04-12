Кафельников анонсировал громкий трансфер с участием Головина

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников анонсировал громкий трансфер с участием полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

"Я услышал эту информацию от своих источников, поэтому так и обозначил. Я к своей информации и источникам отношусь серьезно. Эти источники уже давали мне информацию, которая сбывалась. Раскрывать не буду. Я на 98% уверен, что "Челси" летом купит Головина", - цитирует бывшего спортсмена Чемпионат.

Напомним, первый тренер Головина высказался о потенциале своего бывшего подопечного. | soccernews.ru