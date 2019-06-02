Кафельников: "Блондинка чертовски хорошо смотрелась на поле в финале Лиги Чемпионов"

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников пришел в восторг от американской модели Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2).

"Все-таки она чертовски хорошо (по-моему субъективному мнению) смотрелась вчера на поле, даже эти 10 секунд. Хоть я и не люблю блондинок (есть, правда, исключения), но она впечатлила", - написал Кафельников в твиттере.

Напомним, что "Ливерпуль" клуб выиграл 12-й еврокубок в своей истории. Мерсисайдцы шесть раз побеждали в Лиге Чемпионов, трижды выиграли Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.

Это рекордный показатель в истории английского футбола. Второе место занимает "Манчестер Юнайтед", который выиграл шесть еврокубков.

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