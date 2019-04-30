Кафельников: "Большинство болельщиков хотят возвращения Массимо Карреры"

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Кафельников: "Большинство болельщиков хотят возвращения Массимо Карреры"

Известный теннисист в России Евгений Кафельников, который также является активным болельщиком "Спартака" в своем телеграме попросил совладельца московского клуба Вагиту Алекперову вернуть на пост главного тренера Массимо Карреру.

"Вагит Юсуфович, спасите "Спартак". Пожалуйста. Большинство болельщиков хотят возвращения Массимо Карреры. Большинство болельщиков "Спартака" хотят видеть их клуб конкурентоспособным. Большинство болельщиков хотят переживать в матчах с "Челси" и "Ливерпулем" в Лиге чемпионов, а не уходить со стадиона после первого тайма в Туле. Вы повлияли в свое время на отставку Карпина. Возможно, вы сможете вернуть Массимо Карреру в "Спартак", написал теннисист.

Напомним, сегодня "Спартак" не смог обыграть "Рубин" (1:1).

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