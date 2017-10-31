Кафельников дал прогноз на матч "Севилья" - "Спартак"

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Кафельников дал прогноз на матч "Севилья" - "Спартак"

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников дал свой прогноз на матч четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Севильей" и "Спартаком".

"Думаю, "Спартак" завтра проиграет. Один команда забьёт, но уступит, думаю, со счётом 1:3. Я и до этого говорил и сейчас так считаю, что в матче с "Ливерпулем" в Англии будет легче, чем в игре с "Севильей". И я надеюсь, что "Спартак" обыграет "Марибор", добьётся положительного результата в Ливерпуле и выйдет в плей-офф. И я считаю, что мы ещё можем занять второе место в чемпионате России. В крайнем случае - третье, потому что команда должна играть в Лиге Чемпионов и в следующем сезоне" - сказал Кафельников.

Напомним, что матч "Севилья" - "Спартак" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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