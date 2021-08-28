Кафельников дал прогноз на выступление "Спартака" в Лиге Европы
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников высказался о перспективах московского "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы.
"Красно-белым" в соперники достались "Наполи", "Лестер" и "Легия".
"Даже борьба с "Легией" нам ничего не даст, безусловно, из группы команда не выйдет. Обыграть "Наполи" и "Лестер" практически невозможно данному "Спартаку". Поэтому на стадии группового этапа москвичи процентов на 90 вылетят, по моему мнению", - заявил Кафельников.
С расписанием матчей "Спартака" в групповом этапе ЛЕ можно ознакомиться по ссылке.
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