Кафельников дал совет руководству "Спартака" по кандидатуре нового главного тренера

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников выразил мнение, что новым главным тренером московского "Спартака" должен стать иностранный специалист.

"Если РФС окончательно отменит историю с лимитом на легионеров, то я, безусловно, убежден, что это должен быть иностранный специалист. Если лимит на легионеров останется в нетронутом виде, то я допускаю, что это может быть российский тренер. Честно говоря, для меня история с российскими специалистами не так близка, как с квалифицированными иностранцами", — приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт и покинет клуб по окончании сезона. После 21 тура "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре очка.

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