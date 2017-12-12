Кафельников: "Дзюба это такой талисман, который приносит неудачу"

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Кафельников: "Дзюба это такой талисман, который приносит неудачу"

Известный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников​ прокомментировал игру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Дзюба не настолько плох как футболист. Просто он такой уже талисман, который приносит неудачу. Он же пребывал в эйфории, переходя в "Зенит", ждал, что станет чемпионом. А сейчас, видите, – уже и в состав питерцев не проходит. Не нужен "Зениту"… Надеюсь, моя шутка по поводу его перехода в "Локомотив" обретет какие-то реальные очертания.

8 очков – это серьезный задел. А то я реально начинаю переживать. На мой взгляд, "Локомотив" может только сам проиграть чемпионство, нежели кто-то его догонит. Может, Дзюба поможет "Спартаку", став засланным казачком в стане врага (смеется).

Я не знаю, какие у него проблемы. Мне это неинтересно. Просто пошутил по поводу такой вот закономерности", - приводят слова Кафельникова российские СМИ.

В этом сезоне 29-летний Дзюба провел за "Зенит" 25 матчей и забил 2 гола.

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