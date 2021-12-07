Кафельников: "Федун - худший президент в истории российского футбола"
Фото твиттер "Спартака"
Известный в прошлом теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников подверг острой критике председателя совета директоров московского клуба Леонида Федуна.
"Федун - худший президент в истории российского футбола. Уверен, человек, который владеет таким активом, должен относиться более ответственно к своему имуществу. Вполне допускаю, что он оказался в нужном месте и в нужный час - так он попал в "Спартак" и "Лукойл". Я не хочу проводить экспертизу относительно его работы в "Лукойле". Могу ошибаться, но и в "Лукойле" он, возможно, повседневную работу не выполняет, за него это делают другие люди. Матчи "Спартака" в еврокубках я смотрю с большим удовольствием, а матчи РПЛ смотреть бессмысленно - чемпион страны нам уже известен", - сказал Кафельников.
65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С тех пор команда по разу выиграла РПЛ и Суперкубок России.
В текущем розыгрыше чемпионата "красно-белые" идут на девятом месте, набрав 23 очка в 17 турах.
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