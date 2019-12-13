Кафельников: "Футбол в России окончательно умер"

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Кафельников: "Футбол в России окончательно умер"

Известный фанат "Спартака"  Евгений Кафельников высказался о вылете российских клубов из еврокубков.

"Да здравствует лимит на легионеров! Футбол в России окончательно умер", - заявил Кафельников.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше еврокубков Россию представляли "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА.

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