Кафельников: "Футбол в России окончательно умер"
Известный фанат "Спартака" Евгений Кафельников высказался о вылете российских клубов из еврокубков.
"Да здравствует лимит на легионеров! Футбол в России окончательно умер", - заявил Кафельников.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше еврокубков Россию представляли "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА.
Читайте также: "Краснодар" проиграл "Хетафе" и вылетел из Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
ЦСКА повторил антирекорд "Спартака" в Лиге Европы
-
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
-
ЦСКА переиграл "Эспаньол", "Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
-
1
Кафельников: "Футбол в России окончательно умер"
-
Эмери провел переговоры с клубом АПЛ
-
1
Защитник "Тоттенхэма" отказывается общаться с Моуринью
-
"Бенфика" продлила контракт с главным тренером
-
Российские клубы пропустят плей-офф еврокубков впервые за 18 лет
-
Определились еще 12 участников плей-офф Лиги Европы
-
1
Все российские клубы покинули еврокубки
-
"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", киевское "Динамо" не смогло одолеть "Лугано" и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
-
"Краснодар" проиграл "Хетафе" и вылетел из Лиги Европы
-
"Баварию" могут покинуть два испанских игрока
-
Ракитич не покинет "Барселону" зимой
-
"Сампдория" намерена вернуть Ригони в "Зенит"
-
"Реал" может использовать Модрича в сделке по Кулибали
-
Гаттузо до назначения в "Наполи" отказал 18 клубам
-
Стало известно, когда Минамино перейдет в "Ливерпуль"
-
1
Бартомеу: "Уверен, что Месси выиграет еще больше "Золотых мячей"
-
ЦСКА не активировал опцию выкупа Лукаса Сантоса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15