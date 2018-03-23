Кафельников: "Хочу, чтобы футбол в Перми закончился навсегда"

Теги локомотив москваамкар

Кафельников: "Хочу, чтобы футбол в Перми закончился навсегда"

Известный российский теннисист Евгений Кафельников раскритиковал "Амкар", который согласился перенести домашний матч 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" из Перми в Москву.

"Хочу, чтобы футбол в Перми закончился навсегда", - написал Кафельников в своем твиттере.

Напомним, что резервной ареной "Амкара" заявлен стадион в Уфе. Впрочем пермяки решили сыграть матч на арене "Локомотива".

Стоит отметить, что Кафельников является болельщиком "Спартака", который отстает от лидирующего "Локомотива" на пять очков.

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