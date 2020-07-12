Кафельников: "Худший "Спартак" на моей памяти"

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Кафельников: "Худший "Спартак" на моей памяти"

Известный российский теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался о поражении "красно-белых" в матче 28-го тура РПЛ с "Сочи" (0:1).

"Только не убеждайте меня, что есть какой-то заговор против "Спартака"! С такой игрой и таким подбором игроков можно только довольствоваться присутствием в РПЛ. Эта команда худшая на моей памяти", - написал Кафельников в твиттере.

Из-за очередного поражения "Спартак" опустился на 10 место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Доменико Тедеско не может выиграть пять матчей подряд.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом" в рамках 29-го тура РПЛ. Встреча состоится 15 июля и начнется - в 18:00 (мск).

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