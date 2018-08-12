Кафельников иронически прокомментировал признание Жиго лучшим игроком в трех матчах "Спартака" подряд

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников иронически прокомментировал признание защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго лучшим игроком в трех матчах своей команды подряд.

Так, в своем твиттере бывший спортсмен написал: "Вот дожили! В "Спартаке" уже три игры подряд лучшим в матче является защитник Жиго".

Напомним, "Спартак" готов расстаться с Промесом. | soccernews.ru