Кафельников: "Как дела на "Баклан Арене"?"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москва

Кафельников: "Как дела на "Баклан Арене"?"

Знаменитый российский теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников потроллил "Зенит" после поражения питерского клуба от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Как дела в Питере на баклан арене?*" – написал Кафельников в своем твиттере.

Стоит отметить, что это поражение стало для "Зенита" вторым подряд на своем поле. В последних трех матчах в Премьер-лиге "сине-бело-голубые" набрали всего 1 очко и не забили ни единого мяча.

Не пропустите: "Зенит" - "Локомотив" - 0:3 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Ростов 15 18
10 Уфа 14 18
11 Тосно 15 17
12 Ахмат 14 17
13 Амкар 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 СКА Хабаровск 15 12
16 Анжи 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов