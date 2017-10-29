Кафельников: "Как дела на "Баклан Арене"?"

Знаменитый российский теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников потроллил "Зенит" после поражения питерского клуба от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Как дела в Питере на баклан арене?*" – написал Кафельников в своем твиттере.

Стоит отметить, что это поражение стало для "Зенита" вторым подряд на своем поле. В последних трех матчах в Премьер-лиге "сине-бело-голубые" набрали всего 1 очко и не забили ни единого мяча.

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