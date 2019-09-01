Кафельников: "Когда уже "Спартак" станет домом для игроков уровня Месси, а не Крала, Тиля и Мирзова"

Экс-теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем твиттере прокомментировал переход хавбека "Славии" Алекса Крала в стан красно-белых.

"Когда уже "Спартак" станет домом для игроков уровня Мбаппе, Месси, Неймара, а не Крала, Тиля, Мирзова, Шюррле и прочих???" - написал Кафельников.

21-летний футболист подписал со "Спартаком" пятилетний контракт. Его трансфер обошелся московскому клубу в 12 миллионов евро.

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