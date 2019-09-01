Кафельников: "Когда уже "Спартак" станет домом для игроков уровня Месси, а не Крала, Тиля и Мирзова"

Теги спартак москваевгений кафельниковалекс кралтрансферы

Кафельников: "Когда уже "Спартак" станет домом для игроков уровня Месси, а не Крала, Тиля и Мирзова"

Экс-теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем твиттере прокомментировал переход хавбека "Славии" Алекса Крала в стан красно-белых. 

"Когда уже "Спартак" станет домом для игроков уровня Мбаппе, Месси, Неймара, а не Крала, Тиля, Мирзова, Шюррле и прочих???" - написал Кафельников.

21-летний футболист подписал со "Спартаком" пятилетний контракт. Его трансфер обошелся московскому клубу в 12 миллионов евро.

А еще: Крал: "Спасибо, "Спартак", за то, что поверил в меня"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" в гостях обыграл "Урал" в чемпионате России

"Краснодар" в гостях обыграл "Урал" в чемпионате России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов