Кафельников: "Надеюсь что с Луневым будет все хорошо, а то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли"

Теги зенит санкт-петербургандрей лунев

Кафельников: "Надеюсь что с Луневым будет все хорошо, а то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли"

Известный российский теннисист Евгений Кафельников промомментировал травму вратаря "Зенита" Андрея Лунева, полученную в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3).

"Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили,надеюсь скоро в строй "бомжей-бакланов" вернётся. А то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли.

Еще раз говорю!!Абсолютно пох... какой был бы окончательный счёт сегодня.Но идти в потенциально травмоопасный стык с нападающим(да и ещё в б...ь товарищеском матче),было ошибкой.Очень надеюсь что с Луневым будет все хорошо", - написал Кафельников в своем твиттере.

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