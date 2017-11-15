Кафельников: "Надеюсь что с Луневым будет все хорошо, а то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли"

Известный российский теннисист Евгений Кафельников промомментировал травму вратаря "Зенита" Андрея Лунева, полученную в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3).

"Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили,надеюсь скоро в строй "бомжей-бакланов" вернётся. А то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли.

Еще раз говорю!!Абсолютно пох... какой был бы окончательный счёт сегодня.Но идти в потенциально травмоопасный стык с нападающим(да и ещё в б...ь товарищеском матче),было ошибкой.Очень надеюсь что с Луневым будет все хорошо", - написал Кафельников в своем твиттере.

Не пропустите: Лунева увезли со стадиона на скорой. | http://soccernews.ru