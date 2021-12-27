Кафельников назвал главную причину проблем "Спартака"
Фото твиттер "Фратрии"
Известный в прошлом теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в очередной раз выступил с критикой в адрес владельца московского клуба Леонида Федуна.
"Только когда сменится владелец, тогда будут изменения. 19 лет всё это длится при Федуне. Пока не сменится владелец, над нами будут смеяться Андроновы и Радимовы.
Смена тренера в "Спартаке"? Мне по-человечески жалко Руя Виторию", - сказал Кафельников.
65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С тех пор команда по разу выиграла РПЛ и Суперкубок России.
В текущем розыгрыше чемпионата "красно-белые" идут на девятом месте, зато в Лиге Европы они сенсационно стали победителями группы.
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