Кафельников назвал игроков "Спартака" дегенератами

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Кафельников назвал игроков "Спартака" дегенератами

Известный российский теннисист Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на поражение "Спартака" от "Ахмата" в матче 27-го тура РФПЛ.

"Уже даже не смешно. 11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел" - написал Кафельников в своём твиттере.

Отметим, что после сегодняшнего поражения "Спартак" остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, однако "красно-белым" на пятки наступают "Зенит" и "Краснодар". | http://soccernews.ru

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