Кафельников назвал игроков "Спартака" дегенератами
Известный российский теннисист Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на поражение "Спартака" от "Ахмата" в матче 27-го тура РФПЛ.
"Уже даже не смешно. 11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел" - написал Кафельников в своём твиттере.
Отметим, что после сегодняшнего поражения "Спартак" остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, однако "красно-белым" на пятки наступают "Зенит" и "Краснодар". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|27
|57
|2
|ЦСКА Москва
|27
|51
|3
|Спартак Москва
|27
|50
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|49
|5
|Краснодар
|27
|47
|6
|Урал
|27
|36
|7
|Уфа
|27
|36
|8
|Арсенал Тула
|27
|36
|9
|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|27
|34
|11
|Динамо Москва
|27
|33
|12
|Ростов
|27
|31
|13
|Амкар
|27
|31
|14
|Анжи
|27
|24
|15
|Тосно
|27
|24
|16
|СКА Хабаровск
|27
|13