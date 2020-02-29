Кафельников назвал причину травм Шюррле

Известный в прошлом теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников рассказал, почему вингер "красно-белых" Андре Шюррле так часто травмируется.

"Он не жрёт ни*** (ничего), поэтому кальция в организме и нет", - написал Кафельников в твиттере.

Три недели назад немец в интервью заявил, что раньше ел много мяса, а теперь только раз в несколько месяцев.

Накануне сообщалось, что из-за проблем с голеностопом Шюррле пропустит несколько ближайших матчей "Спартака".

Не пропустите: Тедеско озвучил амбициозную цель "Спартака" на остаток сезона. | http://soccernews.ru