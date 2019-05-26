Кафельников: "Не уверен, что Зобнин и Джикия останутся в "Спартаке"

1 Теги спартак москваевгений кафельниковроман зобнингеоргий джикиятрансферы

Кафельников: "Не уверен, что Зобнин и Джикия останутся в "Спартаке"

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", заявил, что московский клуб в летнее трансферное окно может расстаться с защитником Георгием Джикией и полузащитником Романом Зобниным.

"В данной ситуации точно не буду покупать абонемент на новый сезон. Во-первых, напрямую не попали в Лигу Европы, нам придется играть стыковые матчи. Во-вторых, остается нынешний тренер и состав команды, за которых я не готов свои кровно заработанные деньги платить. Не готов смотреть этот футбол, мягко выражаясь.

Говорил раньше, что готов был платить за абонемент, когда тренером был Массимо Каррера, когда играли Квинси Промес, Зобнин, Джикия. Не уверен, что последние двое и многие другие игроки, ради которых я бы ходил на матчи, останутся в команде", - приводят слова Кафельникова российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, упустив шанс пробиться напрямую в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, "красно-белые" начнут выступления в еврокубке с квалификационного раунда.

Не пропустите: Кононов обвинил вратаря в поражении "Спартака" от "Оренбурга". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Спартак в ФНЛ!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар и Мбаппе намерены остаться в ПСЖ

Неймар и Мбаппе намерены остаться в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов