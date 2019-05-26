Кафельников: "Не уверен, что Зобнин и Джикия останутся в "Спартаке"
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", заявил, что московский клуб в летнее трансферное окно может расстаться с защитником Георгием Джикией и полузащитником Романом Зобниным.
"В данной ситуации точно не буду покупать абонемент на новый сезон. Во-первых, напрямую не попали в Лигу Европы, нам придется играть стыковые матчи. Во-вторых, остается нынешний тренер и состав команды, за которых я не готов свои кровно заработанные деньги платить. Не готов смотреть этот футбол, мягко выражаясь.
Говорил раньше, что готов был платить за абонемент, когда тренером был Массимо Каррера, когда играли Квинси Промес, Зобнин, Джикия. Не уверен, что последние двое и многие другие игроки, ради которых я бы ходил на матчи, останутся в команде", - приводят слова Кафельникова российские СМИ.
Напомним, что "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, упустив шанс пробиться напрямую в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, "красно-белые" начнут выступления в еврокубке с квалификационного раунда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20