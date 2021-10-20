Кафельников не верит в выход "Спартака" из группы Лиги Европы

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Кафельников не верит в выход "Спартака" из группы Лиги Европы

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался об игре московского клуба против "Лестера" (3:4).

"Я доволен! "Спартак" не отбывал номер, мне понравилась игра. Игру Рассказова я не буду комментировать. Да, можно сказать, что решил класс футболистов. Когда у футболиста "Лестера" есть четыре момента и он их всех реализует... О чем тут говорить?

Есть ли шансы на выход из группы? Нет, "Спартак" не выйдет из группы. Был шанс, однако не получилось. Я расстроен", - приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".

После трех туров "Спартак" идет в группе на третьем месте, отставая от "Лестера" на одно очко и от "Легии" на два очка.

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