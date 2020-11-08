Кафельников - о видео с Дзюбой: "Ему нужно задуматься, почему это с ним происходит"

Известный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался о скандальном видео с капитаном сборной России и "Зенита" Артемом Дзюбой.

Напомним, вчера ночью в сеть попало видео, где футболист мастурбирует на камеру.

"Мне вся эта ситуация с другой стороны вызывает удивление. Ровно два года назад человека носили на руках, а теперь опускаются до такого рода похабщины. В плане обсуждения такого вида вбросов, это у меня в голове немного не укладывается. То, что он накосячил, это понятно, но, чтобы опускаться до такого рода истории с попаданием подобного видео в публичное пространство, это меня коробит.

Я не думаю, что это дело рук каких-то хакеров, может быть он это кому-то отправлял. Мне вот эта история, где и когда было это видео не интересна.

Удивлюсь ли, если он завершит карьеру после этого? Трудно сказать. Просто Дзюбе нужно задуматься, почему это с ним происходит подобные вещи за последние годы. Я прекрасно понимаю, что в его сторону неровно дышат. Нужно понимать причины, почему это происходит, но я их не знаю", цитирует Кафельникова Sport24.

Отметим, из-за бурной реакции людей Дзюбе пришлось закрыть свой профиль в инстаграме. Футболист также отозван из сборной России на ноябрьские матчи.

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