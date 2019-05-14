Кафельников обратился к совладельцу "Спартака" с просьбой рассмотреть вопрос продажи клуба

Теги евгений кафельниковспартак москваденис глушаков

Кафельников обратился к совладельцу "Спартака" с просьбой рассмотреть вопрос продажи клуба

Известный теннисист России Евгений Кафельников в очередной раз написал обращение к совладельцу "Спартака" Вагиту Алекперову.

В письме спортсмен рассказывает о легендарных футболистах, выступавших в "Спартаке", а также о низком уровне игры команды.

"Вагит Юсуфович, вынужден перед Вами извиниться, но мне ничего не остается, как продолжить эпистолярный жанр.

Я думаю Вы уже в курсе, а может быть давно в курсе, что у Вас в клубе есть игрок, который занимался саботажем и подковерными играми, для которого результат футбольного клуба "Спартак" Москва и Лукойла стоял на последнем месте, а на первом стояли личная выгода, во всех планах и смыслах. Это кощунство было, выпускать почти два года этого игрока с капитанской повязкой, на стадионе, где установлены памятники братьям Старостиным и Федору Федоровичу Черенкову.

Одним возвращением Массимо Карреры ситуацию не изменить, нужно кардинально менять систему управления клубом, от принципа комплектования команды до работы с болельщиками.

P. S. Сейчас пришла весточка с Совета директоров, что рассматривается вопрос о возможной продаже клуба, наверное, это будет лучшим возможным решением", - написал Кафельников.

Ранее стало известно, что капитан команды Денис Глушаков настраивал игроков против Массимо Карреры и сливал информацию о клубе.

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