Кафельников оценил победу "Спартака" над "Наполи"
Фото: инстаграм Евгения Кафельникова/Автор неизвестен
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, болеющий за "Спартак", поделился мнением о победе московского клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Наполи" (2:1).
"Все внимание должно быть приковано сегодня к этой победе, которая была очень нужной для команды, для тренера и болельщиков. «Спартак» в чемпионате России и в Лиге Европы - это две разные команды. Даже несмотря на то, что уровень игроков, может, не соответствует нашим желаниям — я доволен тем, что ребята показали. Команда сегодня подарила праздник, который, к сожалению, бывает у нас редко. Добавить тут больше нечего. Это победа всей команды. Лучший игрок — это наш вратарь Саша Селихов. Он делал героические вещи", - приводит слова "Спорт-экспресс".
Благодаря победе "Спартак", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы С. "Наполи" также имеет в активе семь очков, но опустился на второе место из-за результатов личных встреч с "красно-белыми". В первом круге "Спартак" также обыграл "Наполи" - 3:2.
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