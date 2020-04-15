Кафельников оценил работу Тедеско в "Спартаке"

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Кафельников оценил работу Тедеско в "Спартаке"

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", оценил работу главного тренера московского клуба Доменико Тедеско.

"Вы хотите сейчас услышать от меня что-то позитивное про Тедеско? Я никаких дифирамбов в его адрес петь не буду. Не готов говорить о том, что это тот вариант, который нужен "Спартаку". Рановато делать выводы. Человек работает. Пусть делает свое дело — потом оценим", - приводят слова Кафельникова российские СМИ.

Также спортсмен выразил надежду, что в "Спартак" вернется бывший наставник команды Массимо Каррера, который сейчас тренирует греческий АЕК.

"Я считаю Карреру тренером, который привел "Спартак" к чемпионству. Это не только его заслуга, но и игроков. Но факт остается фактом. Именно при нем "красно-белые" завоевали золотые медали. Так почему бы не дать человеку еще один шанс проявить себя в этом качестве?" – добавил экс-теннисист.

Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Тедеско возглавил "Спартак" 14 октябре 2019 года. При нем спартаковцы провели 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Также "Спартак" выиграл два матча в Кубке России у "Ростова" и ЦСКА.

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